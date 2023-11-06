6 листопада: яке сьогодні свято та головні події

В Україні святкують День визволення Києва під час Другої світової війни.

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У понеділок, 6 листопада, в Україні святкують День визволення Києва під час Другої світової війни.

Також сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Подія була встановлена 2001 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН.

А ще 6 листопада відзначають Міжнародний день пам’яті тварин, які загинули від рук людини.

Крім того, 6 листопада святкують Всесвітній день без паперу.

Які сьогодні іменини: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.

6 листопада в церковному календарі – день пам’яті Павла Сповідника.

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