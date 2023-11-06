Небо над Україною стало червоним – астроном пояснив незвичне рідкісне явище

В ніч з 5 на 6 листопада яскраве полярне сяйво спостерігалося не лише в Україні, а і у багатьох країнах Північної півкулі Землі.

В небі над Україною спостерігається рідкісне явище - полярне сяйво. Про це повідомив астроном Володимир Кажанов.

За його словами, в ніч з 5 на 6 листопада яскраве полярне сяйво спостерігалося не лише в Україні, а і у багатьох країнах Північної півкулі Землі.

«Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», - зауважив Володимир Кажанов.

Астроном розповів, що це явище природи буде повторюватись у майбутньому, але спрогнозувати точний час і дату цього складно.

«В небі над Україною знову спостерігають полярне сяйво! Для нашої країни це взагалі рідкісне явище! Дивитись треба в північну сторону неба. Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поексперементуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола», - пояснив астроном.

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