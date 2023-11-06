Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, який курс долара на 2024 рік закладено у фінальну редакцію Бюджету

Кабмін оприлюднив фінальні розрахунки стосовно Бюджету на 2024 рік, зокрема стосовно закладеного обмінного курсу долара США в наступному році.

Оплата праці державних службовців, — як вона регулюватиметься у фінальній редакції закону про Державний бюджет на 2024 рік

У 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, — фінальна редакція законопроекту про Держбюджет.

Виконавча влада відмовилась повернути санаторій «Шкло» судовій владі – ДСА

У суддівському врядуванні кажуть про грубе ігнорування інтересів судової влади.

До судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю: Велика Палата Верховного Суду розгляне справу

Касаційний цивільний суд та Касаційний адміністративний суд Верховного Суду мають різну думку стосовно того, куди звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту проживання однією сім’єю, - справу розгляне Велика Палата.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

  1. В Україні

Небо над Україною стало червоним – астроном пояснив незвичне рідкісне явище

08:33, 6 листопада 2023
В ніч з 5 на 6 листопада яскраве полярне сяйво спостерігалося не лише в Україні, а і у багатьох країнах Північної півкулі Землі.
Небо над Україною стало червоним – астроном пояснив незвичне рідкісне явище
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В небі над Україною спостерігається рідкісне явище - полярне сяйво. Про це повідомив астроном Володимир Кажанов.

За його словами, в ніч з 5 на 6 листопада яскраве полярне сяйво спостерігалося не лише в Україні, а і у багатьох країнах Північної півкулі Землі.

«Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому», - зауважив Володимир Кажанов.

Астроном розповів, що це явище природи буде повторюватись у майбутньому, але спрогнозувати точний час і дату цього складно.

«В небі над Україною знову спостерігають полярне сяйво! Для нашої країни це взагалі рідкісне явище! Дивитись треба в північну сторону неба. Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поексперементуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола», - пояснив астроном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді