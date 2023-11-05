Зеленський пообіцяв зміни у Силах оборони щодо недбалості, «радянщини» та бюрократії

На його переконання, саме ці проблеми не дають Україні та представникам Сил оборони «реалізувати свій потенціал правильно», тобто ефективно.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що потрібні зміни будуть реалізовані, зокрема, щодо недбалості, «радянщини» та бюрократії в армії.

«Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені.

Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно», — сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський заявив, що потрібно захистити Україну, і він не сумнівається, що це буде зроблено.

«Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були. Зберегти єдність народу – найважливіше. І я вдячний усім, хто докладає зусиль заради цього», – додав він.

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