Працевлаштування в декреті: чи можливо сумісництво

Кли робітник перебуває у відпустці з догляду за дитиною до трьох років, він може підписати договір з працевлаштування за сумісництвом з іншим підприємством.

Стало відомо, чи може працевлаштуватися за сумісництвом особа, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

Кожний громадянин може працювати з одним або декількома працедавцями на умовах укладеного договору про працевлаштування. При цьому в працівника може бути одна основна робота та безліч робіт за сумісництвом.

Працевлаштування за сумісництвом відповідно до ст. 1021 КЗпП можливе, якщо фахівець крім основної роботи, за якою він офіційно працевлаштований і отримує заробітну плату, укладає договір про працевлаштування у вільний час на тому самому підприємстві або в іншій компанії. Оплата праці сумісникам розраховується відповідно до обсягу фактично виконаної роботи.

Таким чином можемо зробити висновок, що у випадку, коли робітник перебуває у відпустці з догляду за дитиною до трьох років, він може підписати договір з працевлаштування за сумісництвом з іншим підприємством. При цьому право на знаходження у відпустці з догляду за дитиною до трьох років зберігається в працівника і на сумісницькій роботі.

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