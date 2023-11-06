Доплата до 3000 гривень: деякі пенсіонери можуть отримати нову грошову допомогу

Якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплати йому не належать.

Українці, які постраждали через війну, можуть отримати гуманітарну та грошову допомогу. І стосується це не лише внутрішньо переміщених осіб, а й пенсіонерів. Так, певні категорії громадян можуть розраховувати на збільшення пенсії. Про це повідомляє портал «На пенсії».

«Нещодавно прочитав, що пенсіонерам, які отримують пенсії менше 3000 гривень, належить доплата від ООН. Моя пенсія 2673 гривень, чому я не отримую додаткових грошей?» – запитав житель Одеської області.

Слід зазначити, що ці виплати належать не всім пенсіонерам, які отримують пенсії менше ніж 3000 гривень. Але про все по порядку.

Отже, Всесвітня продовольча програма ООН протягом 4 місяців надаватиме пенсіонерам грошову допомогу автоматично, тобто звертатись за виплатами та писати заяви не потрібно.

Йдеться про доплату до 3000 гривень. Тобто якщо пенсія становить 2 200 грн, то грошова допомога становитиме 800 грн. Першу грошову допомогу було здійснено 30 серпня і триватиме щонайменше чотири місяці поспіль — тобто до кінця 2023 року.

Виплати зможуть отримати пенсіонери, які:

отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3000 грн;

не одержують іншої грошової допомоги від благодійних організацій;

перебувають на територіях активних або можливих бойових дій.

Якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплати йому не належать.

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