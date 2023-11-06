Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

Доплата до 3000 гривень: деякі пенсіонери можуть отримати нову грошову допомогу

17:50, 6 листопада 2023
Якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплати йому не належать.
Доплата до 3000 гривень: деякі пенсіонери можуть отримати нову грошову допомогу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці, які постраждали через війну, можуть отримати гуманітарну та грошову допомогу. І стосується це не лише внутрішньо переміщених осіб, а й пенсіонерів. Так, певні категорії громадян можуть розраховувати на збільшення пенсії. Про це повідомляє портал «На пенсії».

«Нещодавно прочитав, що пенсіонерам, які отримують пенсії менше 3000 гривень, належить доплата від ООН. Моя пенсія 2673 гривень, чому я не отримую додаткових грошей?» – запитав житель Одеської області.

Слід зазначити, що ці виплати належать не всім пенсіонерам, які отримують пенсії менше ніж 3000 гривень. Але про все по порядку.

Отже, Всесвітня продовольча програма ООН протягом 4 місяців надаватиме пенсіонерам грошову допомогу автоматично, тобто звертатись за виплатами та писати заяви не потрібно.

Йдеться про доплату до 3000 гривень. Тобто якщо пенсія становить 2 200 грн, то грошова допомога становитиме 800 грн. Першу грошову допомогу було здійснено 30 серпня і триватиме щонайменше чотири місяці поспіль — тобто до кінця 2023 року.

Виплати зможуть отримати пенсіонери, які:

  • отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3000 грн;
  • не одержують іншої грошової допомоги від благодійних організацій;
  • перебувають на територіях активних або можливих бойових дій.

Якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплати йому не належать.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді