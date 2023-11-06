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Доплата до 3000 гривен: некоторые пенсионеры могут получить новое пособие

17:50, 6 ноября 2023
Если пенсионер проживает на территории, где не ведутся боевые действия, выплаты ему не подлежат.
Доплата до 3000 гривен: некоторые пенсионеры могут получить новое пособие
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Украинцы, пострадавшие из-за войны войны, могут получить гуманитарную и денежную помощь. И это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и пенсионеров. Да, определенные категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии. Об этом сообщает портал «На пенсии».

«Недавно прочитал, что пенсионерам, получающим пенсии менее 3000 гривен, полагается доплата от ООН. Моя пенсия 2673 гривен, почему я не получаю дополнительные деньги?» – спросил житель Одесской области.

Следует отметить, что эти выплаты принадлежат не всем пенсионерам, которые получают пенсии менее 3000 гривен. Но обо всем по порядку.

Итак, Всемирная продовольственная программа ООН в течение 4 месяцев будет предоставлять пенсионерам денежную помощь автоматически, то есть обращаться за выплатами и писать заявления не нужно.

Речь идет о доплате до 3000 гривен. То есть, если пенсия составляет 2 200 грн, то денежная помощь составит 800 грн. Первая денежная помощь была осуществлена 30 августа и продлится минимум четыре месяца подряд — то есть до конца 2023 года.

Выплаты смогут получить пенсионеры, которые:

  • получают пенсию, размер которой не превышает 3000 грн.;
  • не получают иную денежную помощь от благотворительных организаций;
  • находятся на территориях активных или возможных боевых действий.

Если пенсионер проживает на территории, где не ведутся боевые действия, выплаты ему не подлежат.

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