Трудоустройство в декрете: возможно ли совместительство

Если работник находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, он может подписать договор по трудоустройству по совместительству с другим предприятием.

Стало известно, может ли трудоустроиться по совместительству лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Об этом сообщает Государственная служба по труду.

Каждый гражданин может работать с одним или несколькими работодателями на условиях заключённого договора о трудоустройстве. При этом у работника может быть одна основная работа и множество работ по совместительству.

Трудоустройство по совместительству в соответствии со ст. 1021 КЗоТ возможно, если специалист помимо основной работы, по которой он официально трудоустроен и получает заработную плату, заключает договор о трудоустройстве в свободное время на том же предприятии или в другой компании. Оплата труда совместителям рассчитывается в соответствии с объемом фактически проделанной работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае, когда работник находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, он может подписать договор по трудоустройству по совместительству с другим предприятием. При этом право на нахождение в отпуске по уходу за ребенком до трех лет сохраняется у работника и совместной работы.

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