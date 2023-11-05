Зеленский пообещал изменения в Силах обороны по поводу халатности, «советщины» и бюрократии

По его убеждению, именно эти проблемы не дают Украине и представителям сил обороны «реализовать свой потенциал правильно», то есть эффективно.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что нужные изменения будут реализованы, в частности, по небрежности, «советщине» и бюрократии в армии.

«Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полная боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.

Это касается многих вещей, от бывающей, до бывает советской и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно – эффективно», — сказал глава государства в вечернем обращении.

Зеленский заявил, что нужно защитить Украину, и он не сомневается, что это будет сделано.

«Верить в Украину – это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, как и после 24 февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное. И я благодарен всем, кто прилагает усилия ради этого», – добавил он.

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