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  1. В Украине

Небо над Украиной стало красным – астроном объяснил необычное редкое явление

08:33, 6 ноября 2023
В ночь с 5 на 6 ноября яркое полярное сияние наблюдалось не только в Украине, но и во многих странах Северного полушария Земли.
Небо над Украиной стало красным – астроном объяснил необычное редкое явление
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В небе над Украиной наблюдается редкое явление – полярное сияние. Об этом сообщил астроном Владимир Кажанов.

По его словам, в ночь с 5 на 6 ноября яркое полярное сияние наблюдалось не только в Украине, но и во многих странах Северного полушария Земли.

«Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад», – отметил Владимир Кажанов.

Астроном рассказал, что явление природы будет повторяться в будущем, но спрогнозировать точное время и дату этого сложно.

«В небе над Украиной снова наблюдают полярное сияние! Для нашей страны это вообще редкое явление! Смотреть нужно в северную сторону неба. Если есть возможность, найдите место для наблюдения без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, что бы был вид на горизонт. Если вы не видите глаз, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 или более). С настройками поэксперементируйте, что бы ни было пересвеченного неба или темного как смола», - объяснил астроном.

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