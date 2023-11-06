От полученных травм юноша погиб на месте.

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В Киевской области на Броварщине под колеса электропоезда попал 19-летний парень. Об этом сообщили в полиции области.

В сообщении правоохранителей говорится, что инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, около 22 часов, на станции «Бобрик».

«Предварительно известно, что пассажирский поезд сообщением Киев-Нежин совершил наезд на парня, который сидел на железнодорожных путях. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось», - говорится в сообщении полиции.

От полученных травм уроженец Фастовщины погиб на месте.

По данному факту следователи начали досудебное расследование [ч. 3 ст. 276 УКУ].

Ранее мы сообщали, что на Киевщине электропоезд сбил 15-летнюю девушку.

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