Запугиваниями пытались отобрать бизнес пассажирских перевозок: в Запорожье сообщено о подозрении группе лиц

В Запорожье группа лиц угрожали физической расправой местному автоперевозчику, если тот не закроет свой бизнес.

Источник фото: Офис Генпрокурора

В Запорожье пять человек подозревают в противодействии законной деятельности местного автоперевозчика, которые запугивали владельца и работников местного автотранспортного предприятия с целью завладеть бизнесом, - сообщает Офис Генпрокурора.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в противодействии законной хозяйственной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 206 УК Украины).

По данным следствия, руководитель предприятия и еще четверо сообщников, запугивая владельца и работников местного автотранспортного предприятия, пытались повлиять на прекращение им основной деятельности по перевозке пассажиров.

Такими действиями один из подозреваемых планировал получить контроль над междугородним маршрутом и создать свою собственную сеть пассажирских перевозок.

Четыре из подозреваемых были задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередных угроз повреждения имущества и применения насилия к водителю маршрутного такси предприятия-перевозчика.

Сейчас суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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