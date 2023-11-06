Избран председатель Белоцерковского горрайонного суда Киевской области

Суд возглавил Александр Шовкопляс.

Состоялось собрание судей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей, работающих в суде, председателем Белоцерковского горрайонного суда Киевской области избран Шовкопляс Александр Петрович сроком на три года.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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