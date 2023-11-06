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  1. В Украине

В Киеве задержали водителя маршрутки, который продавал на остановке наркотики

14:24, 6 ноября 2023
По данным прокуратуры, мужчина сбывал "товар" клиентам прямо на остановке общественного транспорта.
В Киеве задержали водителя маршрутки, который продавал на остановке наркотики
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве задержали водителя маршрутки, занимавшегося продажей наркотиков. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, работая водителем маршрутки сообщением Малин-Киев, решил обогатиться путем оборота наркотических средств, в связи с этим он незаконно приобрел наркотическое средство каннабис с целью дальнейшего сбыта.

Он перевозил наркотическое средство в Киев автобусом из города Малин Житомирской области и занимался его продажей на остановке общественного транспорта.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо опасного наркотического средства в целях сбыта.

При обыске у мужчины изъяты расфасованные партии наркотического средства, подготовленные к сбыту.

Ему грозит наказание от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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