У Києві затримали водія маршрутки, який на зупинці продавав наркотики

За даними прокуратури, чоловік збував наркотики клієнтам прямо на зупинці громадського транспорту.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали водія маршрутки, який займався продажем наркотиків. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи водієм маршрутки сполученням Малин-Київ, вирішив збагатитись шляхом обігу наркотичних засобів, у зв’язку з цим він незаконно придбав наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту.



Зазначається, що він перевозив наркотичний засіб до Києва автобусом з міста Малин Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту.



Чоловіка затримали і повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.



Під час обшуку у чоловіка вилучено розфасовані партії наркотичного засобу, підготовлені до збуту.



Йому загрожує покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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