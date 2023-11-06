У Німеччині кількість антисемітських злочинів зросла до 540

У третьому кварталі цього року в Німеччині зафіксовано значний приріст антисемітських злочинів.

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В Німеччині відзначено значний приріст антисемітських злочинів. Згідно з запитом лівої фракції в Бундестазі, антисемітські злочини різко зросли в третьому кварталі поточного року у порівнянні з попереднім роком., – повідомляє Globe Echo.

У третьому кварталі 2023 року поліція документувала 540 антисемітських злочинів, що є суттєво вище, ніж у попередніх кварталах. Серед 540 антисемітських злочинів, зафіксованих у третьому кварталі 2023 року, 14 були насильницькими, а 44 мали характер пропаганди. Більшість цих злочинів відзначається в правому політичному спектрі.

В першому кварталі 2023 року їх було 379, а в другому - 446. У цьому ж кварталі минулого року було скоєно 306 антисемітських злочинів. Зазначено, що це лише початкові дані, надані Федеральним управлінням кримінальної поліції, і кінцеві цифри іноді можуть бути вищими.

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