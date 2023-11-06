Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

Від строкової служби планують відмовитися, – замінять на рекрутинг

У Верховній Раді пояснили, яких змін чекати українським чоловікам.

З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Верховний Суд: саме по собі залучення адвоката не забезпечує ефективного захисту, присутність має забезпечувати ефективну і практичну правову допомогу

Однією з умов допустимості результатів слідчого експерименту є забезпечення підозрюваної особи правовою допомогою адвоката, яка має бути ефективною, - Верховний Суд.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Полярне сяйво може проявитися до кінця тижня: активність на Сонці триватиме

14:06, 6 листопада 2023
У NASA також прогнозують можливість спостерігати полярне сяйво у середніх широтах до 10 листопада.
Полярне сяйво може проявитися до кінця тижня: активність на Сонці триватиме
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У неділю, 5 листопада, у небі над Україною знову спостерігали полярне сяйво. Північна сторона небосхилу замерехтіла червоними, рожевими та зеленкуватими відтінками. Північне сяйво називається «Аврора».

Зазначається, що це полярне сяйво можливо ще проявиться до кінця тижня. До п'ятниці триватимуть наслідки геомагнітних збурень через активність на Сонці.

Сонячні бурі, спричинені корональними викидами маси на Сонці, досягли Землі в неділю і їхній вплив триватиме до вечора п'ятниці. У NASA також прогнозують можливість спостерігати полярне сяйво у середніх широтах до 10 листопада.

Світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру. За звичай, полярні сяйва спостерігають на високих широтах обох півкуль навколо магнітних полюсів Землі.

Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент «збуджується» і на якій висоті, залежить колір сяйва.

Відомі кольори – червоний (наприклад, так світиться кисень на висотах 200—400 км), зелений, ультрафіолетовий, фіолетовий. Але кожне сяйво має свою неповторну гамму через відмінності хімічного складу атмосфери та конкретні погодні умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді