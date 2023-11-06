Полярне сяйво може проявитися до кінця тижня: активність на Сонці триватиме

У NASA також прогнозують можливість спостерігати полярне сяйво у середніх широтах до 10 листопада.

У неділю, 5 листопада, у небі над Україною знову спостерігали полярне сяйво. Північна сторона небосхилу замерехтіла червоними, рожевими та зеленкуватими відтінками. Північне сяйво називається «Аврора».

Зазначається, що це полярне сяйво можливо ще проявиться до кінця тижня. До п'ятниці триватимуть наслідки геомагнітних збурень через активність на Сонці.

Сонячні бурі, спричинені корональними викидами маси на Сонці, досягли Землі в неділю і їхній вплив триватиме до вечора п'ятниці. У NASA також прогнозують можливість спостерігати полярне сяйво у середніх широтах до 10 листопада.

Світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру. За звичай, полярні сяйва спостерігають на високих широтах обох півкуль навколо магнітних полюсів Землі.

Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент «збуджується» і на якій висоті, залежить колір сяйва.

Відомі кольори – червоний (наприклад, так світиться кисень на висотах 200—400 км), зелений, ультрафіолетовий, фіолетовий. Але кожне сяйво має свою неповторну гамму через відмінності хімічного складу атмосфери та конкретні погодні умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.