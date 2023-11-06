Полярное сияние может проявиться к концу недели: активность на Солнце будет продолжаться

В NASA также прогнозируют возможность наблюдать полярное сияние в средних широтах до 10 ноября.

В воскресенье, 5 ноября, в небе над Украиной снова наблюдали полярное сияние. Северная сторона небосклона замерцала красными, розовыми и зеленоватыми оттенками. Северное сияние называется «Аврора».

Отмечается, что это полярное сияние, возможно, еще проявится к концу недели. До пятницы будут продолжаться последствия геомагнитных возмущений из-за активности на Солнце.

Солнечные бури, вызванные корональными выбросами массы на Солнце, достигли Земли в воскресенье и их влияние будет продолжаться до пятницы вечера. В NASA также прогнозируют возможность наблюдать полярное сияние в средних широтах до 10 ноября.

Свет (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты возникает в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Обычно полярные сияния наблюдают на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

Основными элементами нашей атмосферы являются кислород и азот. От того, какой именно элемент возбуждается и на какой высоте, зависит цвет сияния.

Известные цвета – красный (например, светящийся кислород на высотах 200—400 км), зеленый, ультрафиолетовый, фиолетовый. Но каждое сияние имеет свою неповторимую гамму из-за отличий химического состава атмосферы и конкретных погодных условий.

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