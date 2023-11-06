Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья получил деньги за «нужное» судебное решение, но вернул их, когда выполнить договоренность не удалось

Странный случай произошел в Кропивницком апелляционном суде, сам судья считает, что стал жертвой провокации.

В УПК предлагают определить, кто имеет право изменять судье или нардепу обвинение в суде или выдвигать дополнительное обвинение

Депутаты предлагают урегулировать вопрос изменения обвинения в суде для судей и народных депутатов.

От срочной службы планируют отказаться, – заменят рекрутингом

В Верховной Раде объяснили, каких изменений ждать украинским мужчинам.

Из УПК предлагают изъять институт понятых

Предлагается отказаться от института назначения судом апелляционной инстанции нового судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также отменить институт понятых с его заменой обязательной видеофиксацией процессуального действия.

Верховный Суд: само по себе привлечение адвоката не обеспечивает эффективной защиты, присутствие должно обеспечивать эффективную и практическую правовую помощь

Одним из условий допустимости результатов следственного эксперимента является обеспечение подозреваемого правовой помощью адвоката, которая должна быть эффективной, - Верховный Суд.

  1. В Украине
  2. / Общество

Полярное сияние может проявиться к концу недели: активность на Солнце будет продолжаться

14:06, 6 ноября 2023
В NASA также прогнозируют возможность наблюдать полярное сияние в средних широтах до 10 ноября.
Полярное сияние может проявиться к концу недели: активность на Солнце будет продолжаться
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В воскресенье, 5 ноября, в небе над Украиной снова наблюдали полярное сияние. Северная сторона небосклона замерцала красными, розовыми и зеленоватыми оттенками. Северное сияние называется «Аврора».

Отмечается, что это полярное сияние, возможно, еще проявится к концу недели. До пятницы будут продолжаться последствия геомагнитных возмущений из-за активности на Солнце.

Солнечные бури, вызванные корональными выбросами массы на Солнце, достигли Земли в воскресенье и их влияние будет продолжаться до пятницы вечера. В NASA также прогнозируют возможность наблюдать полярное сияние в средних широтах до 10 ноября.

Свет (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты возникает в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Обычно полярные сияния наблюдают на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

Основными элементами нашей атмосферы являются кислород и азот. От того, какой именно элемент возбуждается и на какой высоте, зависит цвет сияния.

Известные цвета – красный (например, светящийся кислород на высотах 200—400 км), зеленый, ультрафиолетовый, фиолетовый. Но каждое сияние имеет свою неповторимую гамму из-за отличий химического состава атмосферы и конкретных погодных условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді