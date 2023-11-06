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Верховный Суд: само по себе привлечение адвоката не обеспечивает эффективной защиты, присутствие должно обеспечивать эффективную и практическую правовую помощь

Одним из условий допустимости результатов следственного эксперимента является обеспечение подозреваемого правовой помощью адвоката, которая должна быть эффективной, - Верховный Суд.

Оплата труда государственных служащих – как она будет регулироваться в финальной редакции закона о Государственном бюджете на 2024 год

В 2024 году оплата труда государственных служащих производится на основе классификации должностей, - финальная редакция законопроекта о Госбюджете.

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  1. Суд инфо

Ушла из жизни судья Чертковского районного суда Тернопольской области Лидия Квятковская

13:44, 6 ноября 2023
Оборвалась жизнь Лидии Квятковской, которая 30 лет проработала в системе правосудия.
Ушла из жизни судья Чертковского районного суда Тернопольской области Лидия Квятковская
Фото: ТУ ГСА в Тернопольской области
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Ушла из жизни судья Чертковского районного суда Тернопольской области Лидия Квятковская, которая 30 лет добросовестно и преданно работала в системе правосудия. Об этом сообщает Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Тернопольской области.

"Искренне сочувствуем родным и близким ей людям, всем сердцем разделяем боль тяжелой, невосполнимой потери. Светлая память будет жить в ее поступках, воспоминаниях родных, коллег, друзей", - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Квятковской.

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