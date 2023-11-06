Оборвалась жизнь Лидии Квятковской, которая 30 лет проработала в системе правосудия.

Фото: ТУ ГСА в Тернопольской области

Ушла из жизни судья Чертковского районного суда Тернопольской области Лидия Квятковская, которая 30 лет добросовестно и преданно работала в системе правосудия. Об этом сообщает Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Тернопольской области.

"Искренне сочувствуем родным и близким ей людям, всем сердцем разделяем боль тяжелой, невосполнимой потери. Светлая память будет жить в ее поступках, воспоминаниях родных, коллег, друзей", - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Лидии Квятковской.