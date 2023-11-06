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Суд перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Коломойскому

13:41, 6 ноября 2023
Рассмотрение ходатайства изменения меры пресечения Игорю Коломойскому назначено на 10 ноября в 9:30.
Суд перенес заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Коломойскому
Источник фото: Ґрати
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Шевченковский районный суд г. Киева принял решение перенести заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения для олигарха Игоря Коломойского на 10 ноября. Решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья подсудимого, - сообщает «Суспільне».

Адвокаты Коломойского подали ходатайство об изменении меры пресечения, а именно, об установлении домашнего ареста, в связи с ухудшением состояния здоровья их подзащитного. Однако детали о состоянии здоровья Коломойского неизвестны. Они лишь отметили, что речь идет о "хронических заболеваниях, которые осложняются, могут наступить необратимые последствия".

На заседание 6 ноября прокурор не явился, а прислал ходатайство через электронную почту, в котором просил оставить ходатайство адвокатов без рассмотрения. Подсудимого Игоря Коломойского также не привезли на судебное заседание.

Адвокаты обратились в суд с просьбой перенести заседание, и новая дата рассмотрения ходатайства была назначена на 10 ноября в 9:30.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Ранее мы сообщали, что Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение. 

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.

Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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