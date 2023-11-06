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  1. В Україні

Суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському

13:41, 6 листопада 2023
Розгляд клопотання зміни запобіжного заходу Ігорю Коломойському призначений на 10 листопада о 9:30.
Суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському
Джерело фото: Ґрати
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Шевченківський районний суд м. Києва прийняв рішення перенести засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу для олігарха Ігоря Коломойського на 10 листопада. Рішення було прийнято через погіршення стану здоров'я підсудного, – повідомляє «Суспільне».

Адвокати Коломойського подали клопотання про зміну запобіжного заходу, а саме, про встановлення домашнього арешту, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я їхнього підзахисного. Проте деталі щодо стану здоров'я Коломойського невідомі. Вони лише зазначили, що йдеться про «хронічні захворювання, які ускладнюються, можуть настати незворотні наслідки».

На засідання 6 листопада прокурор не з'явився, а надіслав клопотання через електронну пошту, в якому просив залишити клопотання адвокатів без розгляду. Підсудного Ігоря Коломойського також не привезли на судове засідання.

Адвокати звернулися до суду з проханням перенести засідання, і нова дата розгляду клопотання була призначена на 10 листопада о 9:30.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Раніше ми повідомляли, що Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. 

Також суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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