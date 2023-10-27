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  1. В Україні

Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід

15:58, 27 жовтня 2023
Суд продовжив тримання під вартою Ігоря Коломойського ще на два місяці.
Ігорю Коломойському продовжили запобіжний захід
Фото: hromadske.ua
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У п’ятницю, 27 вересня, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, передає «Громадське».

Термін утримання Коломойського у СІЗО спливає 2 листопада, прокурор просив продовжити його ще на два місяці — до 2 грудня включно.

«Суд постановив: продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах досудового розслідування до 2 грудня 2023 року», - оголосила суддя Олена Мєлєшак.

Раніше ми повідомляли, що Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. 

Також суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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