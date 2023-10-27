Игорю Коломойскому продлили меру пресечения

В пятницу, 27 сентября, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей еще на два месяца, передает «Громадське».
Срок содержания Коломойского в СИЗО истекает 2 ноября, прокурор просил продлить его еще на два месяца — до 2 декабря включительно.
«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в рамках досудебного расследования до 2 декабря 2023 года», - объявила судья Елена Мелешак.
Ранее мы сообщали, что Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение.
Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.
Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.
Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.
Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.
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