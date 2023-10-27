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  1. В мире

Пользователи устройств iOS и macOS могу подвергаться сливу хакерам паролей: подробности

22:00, 27 октября 2023
Хакеры могут использовать браузеры на iOS и macOS для получения паролей и другой конфиденциальной информации.
Пользователи устройств iOS и macOS могу подвергаться сливу хакерам паролей: подробности
Источник фото: vsviti.com.ua
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В исследовании по безопасности выявлена потенциальная угроза для пользователей устройств под управлением iOS и macOS. Ученые разработали атаку под названием iLeakage, которая имеет потенциал получать конфиденциальную информацию, включая пароли и данные электронной почты, из-за уязвимости, которая использует особенности процессоров A- и M-серий, работающих на современных устройствах iOS и macOS, - сообщает iTechua.

Атака iLeakage реализована в виде веб-сайта, который использует JavaScript для открытия отдельного веб-сайта на целевом устройстве без ведома пользователя. Вследствие этого вытекают данные, которые отображаются во всплывающем окне. Для реализации атаки требуется значительный уровень знаний и большой объем реверс-инжиниринга аппаратного обеспечения устройства.

Исследователи смогли успешно восстановить историю просмотров YouTube, получить содержимое электронной почты Gmail и пароли, которые автоматически заполняются менеджером учетных данных. Все это происходило после посещения сайта iLeakage, и для составления профиля целевого устройства злоумышленнику понадобилось около пяти минут.

Информация об этой потенциальной угрозе ставит под сомнение безопасность использования устройств со стандартными процессорами A- и M-серий. Команда исследователей продолжает изучать этот вопрос и искать возможные пути предотвращения таких атак.

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