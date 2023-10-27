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ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

15:48, 27 октября 2023
Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда
ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату
Источник фото: vkksu.gov.ua
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27 октября глава ВККС Роман Игнатов, заместитель Руслан Сидорович и руководитель секретариата Комиссии Елена Пономаренко провели рабочую встречу с Председателем Высшего антикоррупционного суда Верой Михайленко.

Участники встречи обсудили важность объявления Комиссией конкурса в Высший антикоррупционный суд, учитывая, в частности, сложность дел, находящихся в производстве суда, а также законодательные изменения, значительно расширившие его полномочия.

Напомним, 26 сентября 2023 года Высший совет правосудия определил новое количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 63 должности, из них 21 должность судей Апелляционной палаты.

Высший антикоррупционный суд был создан в 2019 году в соответствии с судебной реформой. Конкурс в вновь созданный суд проводила Высшая квалификационная комиссия судей Украины вместе с Общественным советом международных экспертов.

Отметим, что в настоящее время в ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 в Апелляционной палате. Таким образом, количество судей ВАКС и АП ВАКС может увеличиться сразу на 25 судей.

Выше квалификационная комиссия судей может планировать новый конкурс на должности судей ВАКС (в дополнение к уже объявленным и запланированным конкурсам).

Впрочем, ВАКС, несмотря на то, что инициатива расширения штата Антикоррупционного суда принадлежит самому суду, может столкнуться с неожиданной организационной проблемой – новых судей и работников аппарата еще необходимо обеспечить кабинетами, залами судебных заседаний и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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