ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

27 октября глава ВККС Роман Игнатов, заместитель Руслан Сидорович и руководитель секретариата Комиссии Елена Пономаренко провели рабочую встречу с Председателем Высшего антикоррупционного суда Верой Михайленко.
Участники встречи обсудили важность объявления Комиссией конкурса в Высший антикоррупционный суд, учитывая, в частности, сложность дел, находящихся в производстве суда, а также законодательные изменения, значительно расширившие его полномочия.
Напомним, 26 сентября 2023 года Высший совет правосудия определил новое количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 63 должности, из них 21 должность судей Апелляционной палаты.
Высший антикоррупционный суд был создан в 2019 году в соответствии с судебной реформой. Конкурс в вновь созданный суд проводила Высшая квалификационная комиссия судей Украины вместе с Общественным советом международных экспертов.
Отметим, что в настоящее время в ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 в Апелляционной палате. Таким образом, количество судей ВАКС и АП ВАКС может увеличиться сразу на 25 судей.
Выше квалификационная комиссия судей может планировать новый конкурс на должности судей ВАКС (в дополнение к уже объявленным и запланированным конкурсам).
Впрочем, ВАКС, несмотря на то, что инициатива расширения штата Антикоррупционного суда принадлежит самому суду, может столкнуться с неожиданной организационной проблемой – новых судей и работников аппарата еще необходимо обеспечить кабинетами, залами судебных заседаний и т.д.
Автор: Наталья Мамченко
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