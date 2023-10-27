ВККС готовится объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд

Представители ВККС и ВАКС обсудили важность объявления Комиссией конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Фото: vkksu.gov.ua

27 октября глава ВККС Роман Игнатов, заместитель председателя Комиссии Руслан Сидорович и руководитель секретариата Комиссии Елена Пономаренко провели рабочую встречу с председателем Высшего антикоррупционного суда Верой Михайленко. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Участники встречи обсудили важность объявления Комиссией конкурса в Высший антикоррупционный суд, учитывая, в частности, сложность дел, находящихся в производстве суда, а также законодательные изменения, значительно расширившие его полномочия.

26 сентября 2023 года Высший совет правосудия определил новое количество судей в Высшем антикоррупционном суде – 63 должности, из них 21 должность судей Апелляционной палаты.

Фото: vkksu.gov.ua

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