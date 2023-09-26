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ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду

13:51, 26 вересня 2023
Рішення про збільшення чисельності суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ВРП ухвалила 26 вересня.
ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду
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У вівторок, 26 вересня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про збільшення чисельності суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на 15 та 9 суддів відповідно. Про це повідомив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

За його словами, цьому передувало рішення зборів суддів ВАКС, які звернулися до ВРП 12 липня 2023 року, адже кількість проваджень, які надходять до ВАКС постійно збільшується, а розширення підсудності вже відбулося кілька разів і продовжується у законопроектних ініціативах.

«Критично важливо ухвалювати рішення для уникнення проблем, а не тільки коли проблеми вже настали, саме тому сьогоднішнє рішення ВРП дуже важливе, надалі «мʼяч» переходить на поле ВККС, яку будемо просити розпочати конкурс на посади суддів ВАКС чим скоріше.

Очікуємо оголошення про конкурс і активної в ньому участі всіх бажаючих гідних кандидатів та кандидаток», - зазначив Богдан Крикливенко.

Раніше Вищий антикорупційний суд повідомив про необхідність збільшення чисельності суддів, як власне першої інстанції ВАКС, так і його Апеляційної палати.

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