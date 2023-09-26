Місто не дозволить забудувати ділянки на Микільській Слобідці, які виставили на продаж – КМДА

У КМДА зауважують, що землі на Микільській Слобідці можна буде використовувати виключно як зелену зону.

Джерело фото: ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У 2020-2021 роках Київрада проголосувала за створення парку «Микільська Слобідка», і для цього прийняла рішення про викуп трьох ділянок площею понад 6 гектарів. Проте, як розповіли у КМДА, власник – «Ощадбанк» – не погодився.

«Наразі ж «Ощадбанк» виставив ділянки на продаж, тому звертаємо увагу потенційних інвесторів – цю територію можливо буде використовувати тільки як зелену зону. Місто готове сприяти в її облаштуванні та буде захищати інтереси громади», - сказано у повідомленні.

За дорученням мера на розгляд Київської міської ради подано проєкт рішення про надання ділянкам на Микільській Слобідці статусу скверу.

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