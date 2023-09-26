Город не разрешат застроить участки на Никольской Слободке, которые выставили на продажу – КГГА

В КГГА отмечают, что земли на Никольской Слободке можно будет использовать исключительно как зеленую зону.

Источник фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

В 2020-2021 годах Киевсовет проголосовал за создание парка «Никольская Слободка», и для этого принял решение о выкупе трех участков площадью более 6 гектаров. Однако, как рассказали в КГГА, владелец – «Ощадбанк» – не согласился.

«В настоящее время «Ощадбанк» выставил участки на продажу, поэтому обращаем внимание потенциальных инвесторов – эту территорию возможно будет использовать только как зеленую зону. Город готов содействовать в ее обустройстве и будет защищать интересы общества», - говорится в сообщении.

По поручению мэра на рассмотрение Киевского городского совета представлен проект решения о предоставлении участкам на Никольской Слободке статуса сквера.

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