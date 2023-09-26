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ВСП увеличил численность судей ВАКС и Апелляционной палаты Антикорсуда

13:51, 26 сентября 2023
Решение об увеличении численности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда ВСП принялл 26 сентября.
ВСП увеличил численность судей ВАКС и Апелляционной палаты Антикорсуда
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Во вторник, 26 сентября, Высший совет правосудия принял решение об увеличении численности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на 15 и 9 судей соответственно. Об этом сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.

По его словам, этому предшествовало решение собрания судей ВАКС, которое обратилось к ВСП 12 июля 2023 года, ведь количество производств, поступающих в ВАКС постоянно увеличивается, а расширение подсудности уже состоялось несколько раз и продолжается в законопроектных инициативах.

«Критически важно принимать решение во избежание проблем, а не только когда проблемы уже наступили, именно поэтому сегодняшнее решение ВСП очень важно, в дальнейшем «мяч» переходит на поле ВККС, которое будем просить начать конкурс на должности судей ВАКС как можно быстрее.

Ожидаем объявления о конкурсе и активном в нем участии всех желающих достойных кандидатов и кандидаток», - отметил Богдан Крикливенко.

Ранее Высший антикоррупционный суд сообщил о необходимости увеличения численности судей, как, собственно, первой инстанции ВАКС, так и его Апелляционной палаты.

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