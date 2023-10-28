Блогер, который травил и называл украинских военных преступниками, предстанет перед судом

Блогер публично дискредитировал украинских защитников на своих страницах в соцсетях.

В суд направлен обвинительный акт в отношении блогера из Дрогобыча, который занимался травлей и называл украинских военных преступниками. Ему инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия пф против Украины, передает Львовская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, 40-летний житель Дрогобыча, будучи местным блоггером, публично дискредитировал украинских защитников на своих страницах в соцсетях. В частности, в одном из прямых эфиров обвиняемый называл представителей ВСУ преступниками.

«Также обвиняемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК. При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в этом учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое позже опубликовал в социальной сети.

Также обвиняемый публиковал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины незаконно и неконституционно. В них он дал «советы» как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток», - говорится в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что на своем YouTube-канале блоггер оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году.

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