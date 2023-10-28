Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

Верховной Раде предлагают принять изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли подержанными автомобилями

Предлагается освободить субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами от обязанности перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства, приобретенные как товар для их последующей продажи конечным потребителям

Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов

«Критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав, чтобы он имел возможность принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов», - опубликована Дорожная карта избирательной реформы.

  1. В Украине

Блогер, который травил и называл украинских военных преступниками, предстанет перед судом

12:19, 28 октября 2023
Блогер публично дискредитировал украинских защитников на своих страницах в соцсетях.
Блогер, который травил и называл украинских военных преступниками, предстанет перед судом
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В суд направлен обвинительный акт в отношении блогера из Дрогобыча, который занимался травлей и называл украинских военных преступниками. Ему инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия пф против Украины, передает Львовская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, 40-летний житель Дрогобыча, будучи местным блоггером, публично дискредитировал украинских защитников на своих страницах в соцсетях. В частности, в одном из прямых эфиров обвиняемый называл представителей ВСУ преступниками.

«Также обвиняемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК. При этом утверждал, что военные, получившие ранения на фронте и начавшие работать в этом учреждении, являются преступниками. Призвал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое позже опубликовал в социальной сети.

Также обвиняемый публиковал на своем канале видео, в котором утверждал, что вручение повесток гражданам Украины незаконно и неконституционно. В них он дал «советы» как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток», - говорится в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что на своем YouTube-канале блоггер оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду