Блогер, який цькував та називав українських військових злочинцями, постане перед судом

Блогер публічно дискредитував українських захисників на своїх сторінках у соцмережах.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно блогера з Дрогобича, який цькував та називав українських військових злочинцями. Йому інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія рф проти України, передає Львівська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, 40-річний мешканець Дрогобича, будучи місцевим блогером, публічно дискредитував українських захисників на своїх сторінках у соцмережах. Зокрема, в одному із прямих ефірів обвинувачений називав представників ЗСУ злочинцями.

«Також обвинувачений неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК. При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.

Також обвинувачений публікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав «поради» як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі також додали, що на своєму YouTube-каналі блогер виправдовував збройну агресії рф проти України, розпочату у 2014 році.

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