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  1. В Україні

Обшуки в адмінбудівлях ТЕЦ Києва пов’язані з розкраданням грошей — ДБР

15:20, 27 жовтня 2023
ДБР повідомило, що проводить обшуки в адмінбудівлях столичних ТЕЦ за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.
Обшуки в адмінбудівлях ТЕЦ Києва пов’язані з розкраданням грошей — ДБР
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Раніше ми писали, що 27 жовтня Державне бюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях ТЕЦ Києва, які є об'єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні «Київтеплоенерго».

У ДБР повідомили, що працівники Бюро проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами.

«Слідчі дії проводяться з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів.

Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення», - пишуть у ДБР.

Бюро також зазначає, що перевіряється інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

«Метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

У ході слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть. Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається», - додають у ДБР.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Досудове розслідування здійснюється за статтями зловживання владою та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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