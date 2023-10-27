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  1. В Україні

АМКУ оштрафував хімконцерн BASF та LetterOne Holdings, дотичні до проєкту «Північний потік-2»

15:20, 27 жовтня 2023
Німецька та люксембурзька компанії сплатять до бюджету України 50 млн гривень штрафу за злиття з компанією російських олігархів.
АМКУ оштрафував хімконцерн BASF та LetterOne Holdings, дотичні до проєкту «Північний потік-2»
Джерело фото: Facebook/Павло Кириленко
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Антимонопольний комітет України прийняв рішення стягнути штраф у розмірі 50 мільйонів гривень від німецької корпорації BASF та інвестиційної компанії LetterOne Holdings (зареєстрованої в Люксембурзі) за здійснення концентрації підприємств у 2019 році без належного одержання дозволу. Про це повідомив керівник Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Це рішення Антимонопольного комітету стосується створення компанії Wintershall Dea, що була результатом об'єднання дочірньої компанії BASF, Wintershall, і компанії Deutsche Erdoel AG, яка є частиною LetterOne Holdings. Дія цієї концентрації підприємств мала місце у 2019 році і не була санкціонована Антимонопольним комітетом України.

На той час обидві компанії були пов'язані з проектом «Північний потік–2», хоча пізніше представники цих компаній заявили, що вони вийшли з цього проекту. Проте факт проведення концентрації без дозволу від Антимонопольного комітету порушив чинне законодавство.

Відповідно до рішення, обидві компанії, BASF і LetterOne Holdings, зобов'язані сплатити штрафи в розмірі 25 мільйонів гривень кожна. Зараз вони мають сплатити відповідні суми до українського бюджету.

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