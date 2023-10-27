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  1. В Украине

АМКУ оштрафовал химконцерн BASF и LetterOne Holdings, касающиеся проекта «Северный поток-2»

15:20, 27 октября 2023
Немецкая и люксембургская компании уплатят в бюджет Украины 50 млн гривен штрафа за слияние с компанией российских олигархов.
АМКУ оштрафовал химконцерн BASF и LetterOne Holdings, касающиеся проекта «Северный поток-2»
Источник фото: Facebook/Павел Кириленко
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Антимонопольный комитет Украины принял решение взыскать штраф в размере 50 миллионов гривен от немецкой корпорации BASF и инвестиционной компании LetterOne Holdings (зарегистрированной в Люксембурге) за осуществление концентрации предприятий в 2019 году без надлежащего получения разрешения. Об этом сообщил руководитель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

Это решение Антимонопольного комитета касается создания компании Wintershall Dea, которая была результатом объединения дочерней компании BASF, Wintershall, и компании Deutsche Erdoel AG, которая является частью LetterOne Holdings. Действие этой концентрации предприятий имело место в 2019 году и не было санкционировано Антимонопольным комитетом Украины.

В то время обе компании были связаны с проектом «Северный поток-2», хотя позже представители этих компаний заявили, что они вышли из этого проекта. Однако факт проведения концентрации без разрешения от Антимонопольного комитета нарушил действующее законодательство.

Согласно решению, обе компании, BASF и LetterOne Holdings, обязаны уплатить штрафы в размере 25 миллионов гривен каждая. Сейчас они должны уплатить соответствующие суммы в украинский бюджет.

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