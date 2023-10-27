Антикоррупционный совет АРМА избрал председателя, ее заместителя и секретаря

27 октября состоялось первое заседание Антикоррупционного совета АРМА.

В пятницу, 27 октября, с участием председателя АРМА Елены Думы и ее заместителей состоялось первое заседание Антикоррупционного совета АРМА. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Рабочий орган состоит из 15 человек. В его состав вошли представители общественных организаций, объединений граждан и антикоррупционных организаций со всей Украины.

Единогласным решением участников заседания избраны:

– председателем Антикоррупционного совета АРМА – Татьяна Хутор, представительница ОО «Институт законодательных идей»

– заместителем Председателя Антикоррупционного совета АРМА – Вадим Грона, представитель БО «Благотворительный фонд «Победа и наше будущее»

– секретарем – Илья Федоренко, представитель ОО «Конституционно-правовой конгресс».

«Цель АРМА – конструктивное и действенное сотрудничество с Антикоррупционным советом органа, – сказала во время встречи председатель АРМА Елена Дума. – Надеюсь на профессиональные предложения со стороны коллег, чтобы вместе демонстрировать высокую производительность в борьбе с коррупцией».

В то же время Татьяна Хутор отметила, что Антикоррупционный совет АРМА будет работать максимально эффективно и будет отчитываться перед обществом.

Антикоррупционный совет АРМА будет собираться один раз в месяц.

Напомним, что Антикоррупционный совет АРМА был создан 19 сентября 2023 года.

Фото: arma.gov.ua

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