Антикоррупционный совет АРМА избрал председателя, ее заместителя и секретаря

В пятницу, 27 октября, с участием председателя АРМА Елены Думы и ее заместителей состоялось первое заседание Антикоррупционного совета АРМА. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
Рабочий орган состоит из 15 человек. В его состав вошли представители общественных организаций, объединений граждан и антикоррупционных организаций со всей Украины.
Единогласным решением участников заседания избраны:
– председателем Антикоррупционного совета АРМА – Татьяна Хутор, представительница ОО «Институт законодательных идей»
– заместителем Председателя Антикоррупционного совета АРМА – Вадим Грона, представитель БО «Благотворительный фонд «Победа и наше будущее»
– секретарем – Илья Федоренко, представитель ОО «Конституционно-правовой конгресс».
«Цель АРМА – конструктивное и действенное сотрудничество с Антикоррупционным советом органа, – сказала во время встречи председатель АРМА Елена Дума. – Надеюсь на профессиональные предложения со стороны коллег, чтобы вместе демонстрировать высокую производительность в борьбе с коррупцией».
В то же время Татьяна Хутор отметила, что Антикоррупционный совет АРМА будет работать максимально эффективно и будет отчитываться перед обществом.
Антикоррупционный совет АРМА будет собираться один раз в месяц.
Напомним, что Антикоррупционный совет АРМА был создан 19 сентября 2023 года.
Фото: arma.gov.ua
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