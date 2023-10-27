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  1. В Україні

Антикорупційна рада АРМА обрала голову, її заступника та секретаря

15:07, 27 жовтня 2023
27 жовтня відбулось перше засідання Антикорупційної ради АРМА.
Антикорупційна рада АРМА обрала голову, її заступника та секретаря
Фото: arma.gov.ua
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У п’ятницю, 27 жовтня, за участі голови АРМА Олени Думи та її заступників відбулось перше засідання Антикорупційної ради АРМА. Про це повідомив офіційний сайт відомства.

Робочий орган складається з 15 осіб. До його складу увійшли представники громадських організацій, об’єднань громадян та антикорупційних організацій з усієї України.

Одностайним рішенням учасників засідання обрані:

- Головою Антикорупційної ради АРМА - Тетяна Хутор, представниця ГО «Інститут законодавчих ідей»

- Заступником Голови Антикорупційної ради АРМА - Вадим Грона, представник БО «Благодійний фонд «Перемога та наше майбутнє»

- Секретарем - Ілля Федоренко, представник ГО «Конституційно-правовий конгрес».

«Мета АРМА - конструктивне та дієве співробітництво з Антикорупційною радою органу, - сказала під час зустрічі голова АРМА Олена Дума. - Сподіваюсь на фахові пропозиції з боку колег, щоби разом демонструвати високу продуктивність у боротьбі з корупцією».

Водночас Тетяна Хутор наголосила на тому, що Антикорупційна рада АРМА  працюватиме максимально ефективно та звітуватиме перед суспільством.

Антикорупційна рада АРМА збиратиметься один раз на місяць.

Нагадаємо, що Антикорупційна рада АРМА була створена 19 вересня 2023 року.

Фото: arma.gov.ua

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