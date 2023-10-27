Держбюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ

Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, — повідомляє КМДА.

27 жовтня Державне бюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ, які є об'єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго". Про це інформує Київська міська держадміністрація.

Згідно з повідомленням, КП "Київтеплоенерго" заявляє, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію.

"Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники Бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми", - йдеться в повідомленні.

Також в КМДА стверджують, що справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго".

"Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", - зазначають в КМДА.

Своєю чергою у "Київтеплоенерго" стверджують, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

"Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України", - йдеться в повідомленні.

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