Госбюро расследований проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ

Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, — сообщает КГГА.

27 октября Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении "Киевтеплоэнерго. Об этом информирует Киевская городская госадминистрация.

Согласно сообщению, КП "Киевтеплоэнерго" заявляет, что готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию.

"Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Также работники Бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности", - говорится в сообщении.

Также в КГГА утверждают, что дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго".

"Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", - отмечают в КГГА.

В свою очередь в "Киевтеплоэнерго" утверждают, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

"Киевские ТЭЦ - стратегически важные объекты критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины", - говорится в сообщении.

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