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Судья Галина Юровская рассказала о разделении госвласти и механизмах сдерживания и противовесов: юридические позиции КСУ, видео

11:52, 27 октября 2023
Лекторка сосредоточила внимание на выводах Венецианской Комиссии о разделе и балансе власти и юридических позициях органов конституционного контроля.
Судья Галина Юровская рассказала о разделении госвласти и механизмах сдерживания и противовесов: юридические позиции КСУ, видео
Источник фото: ccu.gov.ua
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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела видеолекцию о разделе государственной власти и механизмах сдерживания и противовесов: юридические позиции КСУ.

Во время лекции судья рассказала о первых философских учениях и идеях принципа разделения власти, в частности изложенных в трудах Платона, Аристотеля, Джона Локка и Шарля Луи Монтескье.

По ее словам, в отличие от концепции английского философа Джона Локка, французский правовед, философ Шарль Луи Монтескье, исключил существование доминирующей ветви власти и воплотил принцип равенства трех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной).

В своем главном труде «О духе законов» (1748) Шарль Луи Монтескье обосновал концепцию «распределения власти», которая стала классической в политической теории и практике.

Речь шла и о том, что принцип разделения власти основан на системе сдержек и противовесов воплощен в Конституции США в 1787 году. В то же время, некоторые украинские исследователи считают, что первым источником права, в котором воспроизводится этот принцип, является «Пакты и Конституция законов и вольностей Войска Запорожского» (1710).

Лекторка сосредоточила внимание на моделях разделения властей, в контексте которых действуют разные механизмы сдерживаний и противовесов; выводах Венецианской Комиссии о разделе и балансе власти и юридических позициях органов конституционного контроля.

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