Порядок расчета истцом суммы судебного сбора при предъявлении различных исковых требований к нескольким ответчикам, - позиция Верховного Суда

Для правильного расчета размера судебного сбора применение критериев основного и производного искового требования не имеет решающего значения: Верховный Суд.

В производстве Верховного Суда находилось дело по иску физического лица к главному управлению Пенсионного фонда Украины о признании противоправными действий, признании противоправным и отмене решения, обязательства совершить действия.

По этому делу решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Апелляционным административным судом апелляционная жалоба истца оставлена без движения, в связи с несоответствием апелляционной жалобы требованиям статьи 296 КАС Украины, а именно: к ней добавлен документ об уплате судебного сбора в размере 1488,60 грн, который меньше размера, установленного законом и предоставлен десятидневный срок со дня вручения копии этого определения для устранения выявленных недостатков.

Во исполнение требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения апеллянтом подано в суд заявление, в котором жалобщик выражает несогласие с размером судебного сбора, определенного в указанном в определении апелляционного административного суда. В дальнейшем, апелляционный суд своим определением вернул апелляционную жалобу истцу, в связи с неустранением ее недостатков.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с такими выводами суда апелляционной инстанции, оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а определение суда апелляционной инстанции – по-прежнему.

Суд исходил из того, что в силу положений статей 132 и 298 КАС Украины, а также норм Закона Украины «О судебном сборе», непредоставление жалобщиком документа об уплате судебного сбора в надлежащем размере является основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, а в случае неустранения такого недостатка, такая жалоба возвращается подавшему ее лицу.

Из оспариваемого определения суда апелляционной инстанции установлено, что во исполнение требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения апеллянтом подано в суд заявление, в котором жалобщик выразил несогласие с размером судебного сбора за подачу апелляционной жалобы в связи с тем, что им, как он считает, заявлено одно основное требование и несколько производных, поэтому расчет ставки судебного сбора должен осуществляться с учетом того, что истцом заявлено одно исковое требование.

В то же время, как установлено судом апелляционной инстанции и подтверждается материалами дела, истец обратился с иском двух главных управлений ПФУ о:

(1) признание противоправными действий ГУ ПФУ № 1 и его обязательство отнести к специальному стажу, что дает право на назначение пенсии в соответствии с частью третьей статьи 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», период получения профессионально-технического образования за установленный период, в связи с чем назначить и выплачивать пенсию по возрасту на льготных условиях согласно части третьей статьи 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

(2) признание противоправным и отмена решения ГУ ПФУ №2 об отказе в назначенных пенсиях по возрасту на льготных условиях.

Суд первой инстанции, рассмотрев требования к каждому из ответчиков, отказал в их удовлетворении в полном объеме.

Ввиду того, что по этому делу истцом предъявлен иск к двум ответчикам и указал требования к каждому из них, а судом первой инстанции, на основании норм действующего законодательства, была дана оценка обоим исковым требованиям, Суд пришел к выводу, что заявленные истцом исковые требования не подпадают под категорию основного требования и производных от нее.

Учитывая вышеизложенное, Верховный Суд по этому делу обратил внимание, что квалификация искового требования как производного имеет непосредственное значение для урегулирования порядка решения двух процедурных вопросов: разграничение споров по критерию предметной юрисдикции; объединение и разъединение исковых требований с целью рассмотрения и решения нескольких заявленных требований в одном производстве.

Таким образом, правильное применение указанного критерия позволяет избегать истцом ошибок при определении суда, который будет соответствовать понятию «суд, установленный законом» и уполномочен рассматривать соответствующие требования, а также объединение требований, которые могут содержаться в одном исковом заявлении и соответственно быть решены одним судом в одном процессе, прежде всего, в целях процессуальной экономии.

В отношении решения вопроса правильного расчета судебного сбора, подлежащего уплате за обращение с исковым заявлением, критерии «основное» и «производное» требования не могут быть применены в вышеупомянутом контексте.

При определении необходимого к уплате размера судебного сбора значения имеют в совокупности, в частности, такие критерии как: правовые основания обращения в суд с иском, суть заявленных истцом требований, их содержание с учетом обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, а также количество субъектов, к которым обращены разные исковые требования.

Постановление Верховного Суда от 6 сентября 2023 г. по делу №140/6803/22 (административное производство № К/990/12929/23).

Автор: Наталья Мамченко

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