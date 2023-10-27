В Италии суд разрешил женщине выселить из дома двух сыновей 40 и 42 лет, которые не хотели выезжать

Попытки убедить мужчин найти себе другое жилье были безуспешными, поэтому женщина обратилась в суд.

В итальянском городе Павия 75-летняя женщина через суд смогла выселить из дома двух сыновей 40 и 42 лет, которые не хотели уезжать. Попытки убедить мужчин найти себе другое жилье оказались безуспешными, пишет местная газета La Provincia pavese.

По словам женщины, ее сыновья в возрасте 40 и 42 года не хотели даже слышать о том, чтобы найти себе другое жилье. Она также была огорчена тем, что ее ребята не участвуют в домашних расходах или домашних делах, хотя оба работают.

В конце концов, мать подала на своих сыновей иск в суд.

Судья издала приказ о выселении двух мужчин. Свое решение она мотивировала тем, что хотя поначалу они проживали в родительском доме и это было оправдано, исходя из "обязанности родителей заботиться" о ребенке, но больше это не имеет смысла, учитывая тот факт, что обоим сыновьям более 40 лет.

Согласно решению суда, они должны уехать до 18 декабря.

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