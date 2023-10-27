В Італії суд дозволив жінці виселити з дому двох синів 40 і 42 років, які не хотіли виїжджати

Спроби переконати чоловіків знайти собі інше житло були безуспішними, тому жінка звернулася до суду.

В італійському місті Павія 75-річна жінка через суд змогла виселити з дому двох синів віком 40 і 42 років, які не хотіли виїжджати. Спроби переконати чоловіків знайти собі інше житло були безуспішними, пише місцева газета La Provincia pavese.

За словами жінки, її сини віком 40 і 42 роки не хотіли навіть чути про те, щоб знайти собі інше помешкання. Вона також була засмучена тим, що її хлопці не беруть участь у домашніх витратах чи домашніх справах, хоча обоє мають роботу.

Зрештою мати подала на своїх синів позов до суду.

Суддя видала наказ про виселення двох чоловіків. Своє рішення вона мотивувала тим, що хоча спочатку вони проживали в батьківському домі і це було виправдано, виходячи з “обов’язку батьків піклуватися” про дитину, але більше це не має сенсу, враховуючи той факт, що обом синам більш, ніж 40 років.

Згідно з рішенням суду, вони мають виїхати до 18 грудня.

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