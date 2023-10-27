Пауза рф в пусках крилатих ракет з авіації далекої дії: британська розвідка назвала причини

В Міноборони Великобританії вважають, що росія накопичує запаси.

Джерело фото: РНБО

Британська розвідка відзначила тривалу паузу у застосуванні російською стороною авіації далекої дії для здійснення ракетних ударів по Україні. В Міноборони Великобританії цю паузу пояснюють накопиченням росією запасів на зиму.

За даними розвідки, російські важкі бомбардувальники не здійснювали запусків крилатих ракет вже більше місяця, і ця пауза є однією з найдовших за часи повномасштабної війни в Україні. Хоча у Збройних Силах росії є багато інших засобів для завдання ударів, стратегічна авіація дотепер використовувалася як основний спосіб здійснення високоточних ракетних ударів.

Можливо, росія призупинила частоту ударів, щоб поповнити зменшені запаси крилатих ракет Х-101 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK). Ймовірно, взимку Росія почне використовувати недавно виготовлені ракети далекої дії для атак на українську енергетичну інфраструктуру. Будь-яка така операція, імовірно, супроводитиметься застосуванням створених в Ірані дронів-камікадзе.

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