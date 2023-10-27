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  1. В Україні

НБУ запускає чат-бота для надання відповідей на питання щодо статусу політично значущих осіб

12:11, 27 жовтня 2023
Проєкт створений через численні запитання, які виникли у зв’язку із змінами до Закону України стосовно запровадження безстрокового статусу PEP.
НБУ запускає чат-бота для надання відповідей на питання щодо статусу політично значущих осіб
Джерело фото: bank.gov.ua
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Національний банк України у п’ятницю, 27 жовтня, запроваджує окремий функціонал чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP).

Як пояснили у НБУ, проєкт створений через численні запитання, які виникли у зв’язку із змінами до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» стосовно запровадження безстрокового статусу PEP та обов’язку застосовувати щодо них ризик-орієнтований підхід під час встановлення з ними ділових відносин/обслуговування.

«Його метою є швидке опрацювання питань стосовно взаємодії PEP з банками та небанківськими установами, наприклад, щодо відмови в наданні послуг, витребування цими установами додаткової інформації або документів тощо», - сказано у повідомленні.

Як скористатись чат-ботом?

  • Потрібно на сайті НБУ зайти в розділ «Захист прав споживачів» та обрати один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери: Viber, Telegram або Web chat.
  • В чаті обрати категорію: «РЕР».
  • Далі – обрати проблематику питання з меню питань, що вам запропонується нижче.
  • Після цього у чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного вами питання.                  

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