НБУ запускает чат-бота для предоставления ответов на вопросы о статусе политически значимых лиц

Проект создан из-за многочисленных вопросов, возникших в связи с изменениями в Закон Украины относительно введения бессрочного статуса PEP

Источник фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины в пятницу, 27 октября, вводит отдельный функционал чат-бота, который работает в мессенджерах Viber, Telegram и Web chat, для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, которые являются национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP).

Как пояснили в НБУ, проект создан из-за многочисленных вопросов, возникших в связи с изменениями в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно введения бессрочного статуса PEP и обязанности применять к ним риск-ориентированный подход при установлении с ними деловых отношений/обслуживания.

«Его целью является быстрая проработка вопросов относительно взаимодействия PEP с банками и небанковскими учреждениями, например, относительно отказа в предоставлении услуг, истребование этими учреждениями дополнительной информации или документов и т.д.», - сказано в сообщении.

Как воспользоваться чат-ботом?

Следует на сайте НБУ зайти в раздел «Защита прав потребителей» и выбрать один из каналов дистанционной связи через мессенджеры: Viber, Telegram или Web chat.

В чате выбрать категорию «РЕР».

Далее – выбрать проблематику вопроса из меню вопросов, что вам будет предложено ниже.

После этого в чате появятся ссылки на разъяснения по выбранному вами вопросу.

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