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  1. В Украине

За $6 тысяч на лодках и пешком переправляли уклонистов за границу: задержана участница схемы

11:16, 27 октября 2023
Правоохранители задержали участницу схемы, которая переправляла украинских военнообязанных в Молдову.
За $6 тысяч на лодках и пешком переправляли уклонистов за границу: задержана участница схемы
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Уроженца Черновицкой области подозревают в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины в Республику Молдова. Женщина была задержана, ее и соучастников обвиняют в совершении преступления из корыстных побуждений, - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая и другие участники схемы искали военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу Украины. После получения средств военнообязанные направлялись в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области, где подозреваемая встречала их на автовокзале и подавала инструкции. Затем она перевозила их на автомобиле BMW X6 в направлении с. Старая Ушица Каменец-Подольского района Хмельницкой области для дальнейшего перемещения к государственной границе Украины.

При попытке переправить трех уклонистов через населенный пункт в направлении реки Днестр, действия подозреваемой и других участников были обнаружены и остановлены правоохранителями.

Некоторые подробности подтвердили, что подозреваемая ранее уже второй раз совершила подобную деятельность. Следствие по этому случаю продолжается, и принимаются меры для привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц.

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