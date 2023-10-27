На АЭС в Фукусиме работники попали под зараженную воду

В Японии работники контактировали со сточными водами, когда случайно оторвался шланг и их облило зараженной водой.

Источник фото: The Guardian

На японской АЭС в Фукусиме четверо работников были облиты водой, которая содержала радиоактивные материалы. Двое из них были доставлены в больницу в качестве меры пресечения, - сообщает The Guardian.

Инцидент подчеркивает опасность, с которой Япония все еще сталкивается при выводе из эксплуатации Фукусимской АЭС. Реактор был выключен вследствие крупного цунами в 2011 году, что стало худшей ядерной катастрофой в мире после Чернобыля в 1986 году.

По информации представителя оператора АЭС Tepco, пятеро работников проводили очистку труб в системе фильтрации сточных вод, которые затем выбрасывались в море, когда двое из них оказались под брызгами воды из-за оторванного шланга. Еще двое работников были загрязнены во время уборки разлива радиоактивной жидкости.

Уровень радиации у двух госпитализированных мужчин был на уровне 4 беккереля на квадратный сантиметр, что считается безопасным показателем.

"Нам сообщили, что состояние двух госпитализированных работников стабильное", - отметил представитель Tepco.

Компания Tepco сообщила, что оба работника останутся в больнице примерно две недели для дальнейших обследований, и изучает обстоятельства аварии с целью предотвращения ее повторения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.