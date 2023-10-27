На АЕС у Фукусімі працівники потрапили під заражену воду

У Японії працівники контактували зі стічними водами, коли випадково відірвався шланг і їх облило зараженою водою.

Джерело фото: The Guardian

На японській АЕС у Фукусімі четверо працівників були облиті водою, яка містила радіоактивні матеріали. Двох з них було доставлено до лікарні в якості запобіжного заходу, – повідомляє The Guardian.

Інциден підкреслює небезпеку, з якою Японія все ще стикається під час виведення з експлуатації Фукусімської АЕС. Реактор був вимкнений внаслідок великого цунамі в 2011 році, що сталося найгіршою ядерною катастрофою в світі після Чорнобиля в 1986 році.

За інформацією представника оператора АЕС Tepco, п'ятеро працівників проводили очищення труб у системі фільтрації стічних вод, які потім викидалися в море, коли двоє з них опинилися під бризками води через відірваний шланг. Ще двоє працівників були забруднені під час прибирання розливу радіоактивної рідини.

Рівень радіації у двох госпіталізованих чоловіків був на рівні 4 беккереля на квадратний сантиметр, що вважається безпечним показником.

«Нам повідомили, що стан двох госпіталізованих працівників стабільний», - зазначив представник Tepco.

Компанія Tepco повідомила, що обидва працівники залишаться у лікарні приблизно два тижні для подальших обстежень, і вивчає обставини аварії з метою запобігання її повторенню.

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