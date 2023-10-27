Як під час призначення субсидії враховуються доходи подружжя: у ПФУ роз'яснили

У якому випадку доходи подружжя можуть не враховуватись при призначенні субсидії.

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Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства. На цьому наголосили у Пенсійному Фонді України.

Водночас, там зазначили, що доходи подружжя враховуються під час призначення житлової субсидії і в тому випадку, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, оскільки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік з поважних причин не проживають спільно.

«Із загального правила є виняток: якщо обом із подружжя більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, – їхні доходи можуть не враховуватися при призначенні субсидії, якщо зареєстроване / задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства», - зауважили у ПФУ.

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