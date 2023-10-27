Как при назначении субсидии учитываются доходы супругов: в ПФУ разъяснили

В каком случае доходы супругов могут не учитываться при назначении субсидии.

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Жилищная субсидия назначается исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства. Об этом заявили в Пенсионном Фонде Украины.

В то же время там отметили, что доходы супругов учитываются во время назначения жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) местожительство отличное от адреса домохозяйства, поскольку в соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж по уважительным причинам не проживают совместно.

«Из общего правила есть исключение: если обоим супругам более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, – их доходы могут не учитываться при назначении субсидии, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличное от адреса домохозяйства», – отметили в ПФУ.

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